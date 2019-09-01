Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что с 26 по 28 августа на территории области проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». - За три дня выявлено 2463 административных правонарушений, из них 238 фактов мелкого хулиганства, 36 фактов управления транспортными средствами в пьяном состоянии, 16 выездов на полосу встречного движения, 303 случая превышения скоростного режима, - рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, выявлено 249 нарушений правил пребывания на территории РК, из них 3 дальнего зарубежья и 246 граждан СНГ. Также 259 несовершеннолетних находились в ночное время без сопровождения взрослых. Полицейские также подчеркнули, что с 29 августа по 2 сентября они перейдут на усиленный вариант несения службы. В эти дни охрана общественного порядка на территории области будет осуществляться усиленными полицейскими нарядами. Кроме того, будет уделено особое внимание местам проведения линеек в связи с началом учебного года. - Возле учебных заведении полицейские будут нести профилактическую работу как с водителями транспортных средств, так и со школьниками. До этого мы провели первый этап ОПМ «Внимание дети», сейчас проводим второй этап, где во всех учебных заведениях будут проведены занятия с первоклашками по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Актюбинской области Канат Алиев. Наряду с этим увеличена плотность нарядов полиции. Особое внимание полицейские уделят соблюдению принципа нулевой терпимости и нарушениям правил дорожного движения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.