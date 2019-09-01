По словам жительницы дома, сначала они почувствовали запах дыма, затем увидели во дворе многоэтажки пожарные машины. - Нас попросили выйти во двор. Как выяснилось, что-то горело в подвале дома. Пожарные тушили, а мы стояли во дворе, в квартире невозможно находиться из-за запаха дыма, - рассказала жительница дома. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в подвальном помещении 5-этажного жилого дома горел мусор на площади 20 кв. м. - Эвакуировано с пятого подъезда 50 человек, из них 20 детей. Жертв и пострадавших нет. Выезжали 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Загорание ликвидировано в 17.01, - пояснили в ДЧС ЗКО. Пожарные предупреждают жителей многоэтажек, в соответствии с «Общими требованиями к пожарной безопасности» в зданиях и сооружениях организаций не допускается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. - Пожар в подвале представляет большую опасность для жителей дома. Как правило, даже незначительное загорание в подвальном помещении ведет к задымлению лестниц, квартир, возникновению паники среди людей, а нередко и их отравлению продуктами горения. Подвалы должны постоянно содержаться закрытыми во избежание проникновения посторонних лиц и детей, - пояснили в службе пожаротушения.