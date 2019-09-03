Об этом стало известно из послания президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам президента, образ полиции, как силового инструмента государства, будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. - На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Это нужно сделать качественно и без кампанейщины. Эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы. На реформу МВД будет направлено 173 миллиарда тенге в течение трех следующих лет, - отметил в своем послании глава государства. - Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов. Также Касым -Жомарт Токаев пояснил, что также особое внимание будет обращено на вопросы защиты граждан от природных явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только в нашей стране, но и во всем мире. - В этой сфере должны работать профессиональные кадры. Поручаю правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты в рамках средств, выделяемых на реформу МВД, и направить на эти цели порядка 40 миллиардов тенге. Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции, - пояснил президент. - События в Арыси показали, что в Вооруженных Силах накопились серьёзные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил. Укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях. Напомним, 2 сентября Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с посланием, где глава государства рассказал о сокращении госслужащих, о том, что казахстанцы смогут использовать часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья и получения образования, о снижении цен на авиаперелеты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    