Всего в Уральске зарегистрировано 196492 автомобиля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В МПС ДВД ЗКО рассказали, что с начала года по вопросам переоборудования транспортных средств на установку газобаллонного оборудования обратились 1744 человека. - В Уральске заметно увеличилось количество автотранспорта. Если сравнить с 2010 годом, то тогда в Уральске было зарегистрировано 133 тысячи автомобилей, а на сегодняшний день уже более 196 тысяч, - заявили в МПС ДВД ЗКО. Между тем, 8 октября на совещании в областном акимате заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ посоветовал автолюбителям перейти на газ из-за значительного подорожания бензина и дизельного топлива.  