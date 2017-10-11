Новый ретро-парк в Атырау намерен стать настоящим центром культуры и отдыха жителей нефтяной столицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Накануне во вновь построенном парке прошла проверка технического состояния поющих фонтанов в преддверии открытия. Световое шоу, которое готовят организаторы к предстоящему празднованию Дню города поразило горожан красотой и яркостью. Авторы проекта не обошли стороной богатый национальный колорит и воплотили всю прелесть казахской культуры, удачно наложив видео на народную музыку. Напомним, что торжественное открытие нового Ретро-парка в Атырау  состоится 14 октября. Планируется, что в церемонии примет участие легендарный ансамбль "Дос-Мукасан". В этот же день в ретро-парке установят архитектурную композицию в честь участников знаменитой группы. qZBgrJoOhFI Камилла МАЛИК Видео из соцсетей