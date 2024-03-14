18 человек погибли в авариях в ЗКО с начала года

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с начал года на дорогах области зарегистрировано 77 ДТП. Погибли 18 человек, 111 получили травмы различной степени тяжести.

По информации полицейских, основными причинами аварий являются грубые нарушения ПДД, не соблюдение скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов.

Для снижения аварийности подразделения патрульной полиции применяется скрытый вид несения службы, в ходе которого выявляются нарушения.