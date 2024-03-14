Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев отметил, что машиностроение для Казахстана является стратегически важным направлением экономики.

На заводе Allur в городе Костанай состоялся запуск нового CKD-комплекса по производству автомобилей Chevrolet Onix. Официальный старт был дан при участии министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева, топ-менеджеров компаний General Motors и UzAuto.

Проект рассчитан на производство 30 тысяч автомобилей в год. Инвестиции составили 33,7 миллиарда тенге с созданием 400 новых высококвалифицированных рабочих мест.

В 2022 году с General Motors было подписано соглашение об организации CKD-производства Chevrolet в Казахстане. А уже 22 декабря 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посредством телемоста дали старт реализации проекта.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев отметил, что машиностроение для Казахстана является стратегически важным направлением экономики, а промышленная кооперация с ведущим мировым производителем позволит придать импульс динамично развивающейся автомобильной отрасли страны.

«Сегодня очень важный день для производства всего Казахстана! Я бы хотел отдельно поблагодарить сотрудников завода Allur, вашими руками сегодня создается индустриальное будущее Казахстана. Для нас и для коллег из General Motors очень важен дальнейший рост производства, углубление локализации», – сказал Канат Шарлапаев.

Для реализации проекта были привлечены ведущие поставщики технологических решений и промышленного оборудования. Новый производственный комплекс CKD Onix уникален не только для Казахстана, но и для стран Центральной Азии. С запуском проекта, завод Allur утвердил за собой статус самого автоматизированного предприятия автомобильной индустрии Казахстана.

При производстве Chevrolet Onix будет использоваться технология роботизированной лазерной сварки, которая обеспечивает высококачественное и высокоточное наложение лазерного шва, соответствующее стандартам качества General Motors.

В настоящий момент идет строительство цеха окраски пластика, который будет иметь высокий уровень автоматизации процессов за счет применения современного роботизированного оборудования. Помимо этого, ведется работа по строительству первого в стране Локализационного центра по производству автокомпонентов.

«В рамках нашего кооперационного сотрудничества, мы постоянно ищем возможности для роста и расширения. Благодаря инвестициям и усилиям UzAuto, Allur и GM, сегодня мы достигли этой важной вехи – начала CKD-производства Chevrolet Onix здесь, в Костанае. Нам удалось добиться роста производства до 50 тысяч автомобилей в год. Сейчас Казахстан занимает седьмое место по величине рынка Chevrolet в мире. Это свидетельство нашего успешного партнерства», – сказал президент General Motors International Шилпан Амин.

Исполнительный вице-президент и президент глобальных рынков General Motors Рори Харви в свою очередь поблагодарил участников промышленной кооперации за усердную работу и качественное производство автомобилей бренда Chevrolet в Казахстане.

На протяжении восьми месяцев 2023 года инженеры Allur проходили обучение на заводах General Motors. Комплекс мероприятий по подготовке кадров охватил ключевые направления производственных процессов. На данный момент работники Allur прошли все этапы обучения и имеют соответствующую квалификацию для производства новой модели.

Операционный директор завода Allur Виталий Христ добавил, что новый проект положительно скажется на развитии всего региона. Ведь вместе с запуском мелкоузлового производства Chevrolet Onix, Allur получил бесценный опыт и лучшие технологии мировых автопроизводителей, что позволяет заводу закрепиться в статусе одного из крупнейших в Центральной Азии.

«Только в прошлом году с конвейеров нашего завода сошло более 90 тысяч автомобилей, что является рекордным показателем для отечественного автомобилестроения. Запуск проекта Chevrolet Onix оказывает мультипликативный эффект, ведь создание одного рабочего места в машиностроении приведет к появлению пяти-шести в смежных отраслях», – отметил Виталий Христ.



