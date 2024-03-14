Сегодня, 14 марта, в Казахстане отмечается Көрісу күні или Амал күні. В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, оказывают дань уважения старшему поколению и заботу о младшем.

Так, ранним утром глава региона Нариман Турегалиев и министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова побывали в гостях у 100-летней жительницы Уральска Жамили Кенжегалиевы. Она является обладательницей подвески «Алтын алқа». Бабушка родила и воспитала восемь детей. Сейчас у неё 28 внуков, 70 правнуков и и восемь праправнуков.

Жамиля Кенжегалиева была рада гостям. В разговоре она отметила важность соблюдения национальных традиций и обычаев не только в Көрісу күні. Она поблагодарила гостей за оказанное внимание, пожелала здоровья и успехов в работе, а напоследок дала свое благословение.

В свою очередь глава региона и министр пожелали бабушке долгих лет жизни, здоровья, её детям и внукам счастья и благополучия и вручили памятные подарки от акимата.