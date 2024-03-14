Бюро национальной статистики опубликовало данные по потреблению продуктов питания на душу населения в ІV квартале 2023 года. Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые периоды, приходятся на мясо и мясопродукты – 17.4%, хлебопродукты и крупяные изделия – 8%, молочные продукты – 5,4%.

— Если сравнивать потребление продуктов по отдельным видам среди регионов, больше всего хлебопродукты и крупяные изделия потребляют в Туркестанской области – 44,1кг (на душу населения в квартал), мясо и мясопродукты в Жамбылской области – 25,8кг, рыбные продукты чаще можно найти на столах жителей ВКО, ЗКО и СКО – по 5,2кг на человека в квартал, овощи больше потребляют в Туркестанской области – 23,8 кг, фрукты в городе Алматы – 22,1кг, а вот больше всех потребляют сладкое в области Ұлытау – 14,4кг, — сообщили Бюро национальной статистики.

Вместе с тем сообщается, что если посмотреть на данные за последние пять лет, можно заметить, что каждый год в ІV квартале увеличивается потребление мяса и рыбы, а в ІІІ квартале – овощей и фруктов.