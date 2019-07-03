Скриншот с видео Инцидент произошел 25 июня около 15.00 в одном из ломбардов города Уральск. Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, в правоохранительные органы обратилась жительница города с жалобой на то, что у неё украли кошелек из кармана детской коляски. – Оперативно-следственная группа немедленно изучила запись с видеокамер, на которой отчетливо видно, как молодая девушка берет из кармана коляски кошелек красного цвета и прячет его под футболку. По словам потерпевшей, в кошелке была денежная сумма в размере 19 тысяч тенге, документы, а также банковская карта. В ходе розыскных мероприятий была задержана 18-летняя жительница Уральска, которая ранее уже совершала аналогичное преступление. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража", ведутся следственные действия, - сообщили полицейские. Еще одна кража произошла 1 июля в магазине "Арзан", который находится по улице Гагарина. На этот раз посетитель магазина решил украсть спортивный костюм. – В полицию обратились владельцы магазина, которые сообщили о том, что в их магазине произошла кража. Полицейские внимательно изучили запись с видеокамеры, на которой мужчина крадет спортивный костюм красного цвета и быстро покидает магазин. Ущерб хозяин магазина оценил в 7600 тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать 43-летнего безработного жителя города, который ранее уже привлекался к ответственности за совершение карманных краж. Спортивный костюм вернули в магазин, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража", - сообщили полицейские. Видео предоставлено пресс-службой УП города Уральск