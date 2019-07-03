Посмотреть эту публикацию в Instagram 1 Июл 2019 в 10:55 PDT

В группе zhanaozen_online в Instagram опубликовали видео пожара. На кадрах видео видно, как огонь охватил сразу две машины. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау сообщили, что инцидент произошел 2 июля в 09:06. В микрорайоне Жулдыз возле магазина «Азамат» в Жанаозене произошло столкновение двух автомобилей марки "Газ 33025-244" и Nissan Primera. В результате столкновения оба автомобиля полностью сгорели. - Обошлось без пострадавших, - сообщили спасатели.