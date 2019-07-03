Год назад Главой государства был учрежден новый праздник - День домбры. Введение такого праздника было долгожданным событием. Домбра это основополагающий элемент музыкальной культуры казахского рарода. В городе Аксай в рамках празднования прошло массовое культурное мероприятие "Домбыра үні - тұнған тарих". На импровизированной сцене на бульваре Наурыз выступили домбристы со всего Бурлинского района. В их исполнении прозвучали лучшие кюи прославленных кюйши Курмангазы, Даулеткерея, Дины и современных композиторов. Выступили термеши Мухит Бранов, Жаныл Чугирова и Талгат Жупиев - известные музыканты, которые своей превосходной игрой на домбре снискали славу далеко за пределами района. Событием стала презентация 4 уличных футляров с домбрами. Они будут установлены в парке имени Жангирова. Каждый желающий может воспользоваться возможностью и продемонстрировать умение игры на национальном инструменте. Планируется, что это станет хорошим шагом для начинающих музыкантов. Ведь именно так когда-то в старые времена начинали мастера игры на домбре - выступая на открытом воздухе перед небольшими аудиториями. В течение недели мероприятия, посвященные Дню домбры, пройдут по всему района. Программа насыщенная, итоги будут подведены на главном концерте, который состоится в это воскресенье на главной сцене города.