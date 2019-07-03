1 июля в 23.30 при патрулировании берега реки Урал к лейтенанту полиции Нуржану Абенову и сержанту полиции Ильясу Алтынбекулы обратилась горожанка, которая сообщила, что у побережья Урала в районе спортивного комплекса «Атырау» долгое время находится расстроенная девушка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Не мешкая, пеший патруль проследовал к указанному месту. Действительно, в воде стояла молодая грустная атыраучанка. - Пытаясь отвлечь ее внимание, я начал расспрашивать, что она там делает, - рассказывает Нуржан Абенов. - Она быстрым темпом начала отлучаться от берега в сторону Урала. Когда добежали до реки, она была уже по пояс в воде. Мой напарник Ильяс снял туфли, завернул нижний край брюк и в рубашке зашел в воду. Девушка начала рыдать в голос, но не останавливалась и шла в воду. Я помог вывести ее на берег. Затем Нуржан Абенов вызвал патрульных, они и доставили девушку в управление полиции. Как оказалось, у нее были проблемы в семье и она предположила, что лучше от них избавиться, утонув в реке. После оказания психологической помощи у атыраучанки поменялись жизненные планы, девушку отвезли домой. В полиции напомнили, что только за последние 2 года стражи порядка Атырау спасли утопающих, отговорили от суицида и вынесли из горящих квартир в общей сложности 11 человек. Напомним, 24-летний Шалхар Акымгылиев погиб 22 марта, спасая тонущую девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Девушку вызволить удалось, сержанта же унесло течением, позже его тело нашли уже бездыханным.