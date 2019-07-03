Для выявления истинных причин аварии руководство компании ТОО "Amitech Astana" предложило провести экспертизу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал директор по общим вопросам ТОО "Amitech Astana" Абзал Садвакасов, руководство трубного завода писало письма в ТОО "Батыс су арнасы" и в акимат ЗКО с предложением провести экспертизу. Но до сегодняшнего они не получили ответ на предложение.
– Мы в первую очередь хотели сказать, что понимаем и сопереживаем жителям города Уральск, которые оказались заложниками ситуации и остались без воды из-за аварии на коллекторе. Как отечественный товаропроизводитель, мы предложили в официальном письменном порядке свою помощь в устранении аварии и выявлении истинных причин произошедшего. В прошлом году при аналогичной аварии мы отправили письменное обращение в "Батыс су арнасы", а в этом году мы сразу обратились и в акимат области. Но наши письма до сегодняшнего дня остаются без ответа. Мы искренне не понимаем, почему обвиняют целую отрасль производства труб из стекловолокна, при этом не разобравшись в истинных причинах аварии. Насколько мы знаем из открытых источников, протяженность коллектора составляет порядка 15 километров. Мы, действительно, поставляли трубы в Западно-Казахстанскую область в 2010-11 годах. Но на каких участках и на каких объектах наши трубы были применены мы не знаем, - сообщил директор по общим вопросам ТОО "Amitech Astana" Абзал Садвакасов.
По словам Абзала Садвакасова, компания ТОО "Amitech Astana" работает на казахстанском рынке 14 лет и поставляет свою продукцию во все регионы страны. Трубы проходят тщательные испытания и жалоб на качество продукции до сегодняшнего дня не поступало.
– Насколько мы знаем, в город Уральск стеклоплатиковые трубы поставлялись с Актюбинского завода "Хобас Пайпс Казахстан". На сегодняшний день этот завод является банкротом. Наш завод "Amitech Astana" поставлял свои трубы в Уральск в 2010-11 годах, а не в 2009 году. Объем нашей поставки был совсем незначительным, всего около 600 метров и 400 метров, а не 15 километров. Наше предприятие работает с 2005 года и никаких жалоб на качество нашей продукции никогда не было. Более того, наша компания входит в состав крупнейшего концерна, а это порядка 46 заводов по всему миру и два больших исследовательских института. У нас есть отдельный цех, где испытывают трубы на коррозионную стойкость. Для этого сгибают трубу, чтобы появилось напряжение на стенках и заливают в неё раствор серной кислоты. Кроме этого, мы регулярно проводим и другие тесты на гидростатическое давление, и эти испытания длятся минимум два года. На основе этих тестов дается научное заключение о том, что труба может работать в агрессивной среде более 50 лет. Такие трубы выпускаются с 50-ых годов по всему миру и на до сегодняшнего дня работают. Не было никаких нареканий и по продукции, которую мы поставляем по всему Казахстану, тем более не было случаев, чтобы трубу просто "съело", - сообщил Абзал Садвакасов.
По словам представителя компании, они не согласны с версией о том, что их трубы могут быть низкого качества, а истинную причину аварии может выявить лишь экспертиза.
– Мы предполагаем, что, возможно, был некачественный поставщик или несоответствующие монтажные работы. Но со стороны "Батыс су арнасы" прозвучало такое заявление, что стеклоплатиковые трубы не подходят для канализации. С этим мы тоже не согласны, потому что трубы как раз таки подходят и замечательно выдерживают такую среду. Здесь нужна комплексная экспертиза. Даже если у вас возникли проблемы не с нашей продукцией, мы как завод-производитель стеклопластиковых труб заинтересованы в благополучном решении этой проблемы. Мы даже готовы провести бесплатное обучение специалистов, которые будут компетенты в таких вопросах. В данный момент мы ждем ответ от "Батыс су арнасы" и акимата ЗКО. Если последует отказ, то мы будем вынуждены и дальше добиваться правды, в том числе и через суд, - заявил Абзал Садвакасов.
Между тем, в ТОО "Батыс су арнасы" заявили, что письмо от трубной компании "Amitech Astana" действительно поступало.
– Они звонили и писали во время восстановительных работ, поэтому ответить им не было возможности. Хочу сказать, что трубы, которые прорвало, поставлял завод "Хобас Пайпс Казахстан" из Актобе. Но в это время в ТОО "Батыс су арнасы" было другое руководство, а я всего полтора года на этой должности. Расследование будут проводить компетентные органы, - рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Нур Тулеугалиев.
Корреспонденты "МГ" попытались связаться с компанией "Хобас Пайпс Казахстан", однако все номера телефонов, указанные на сайтах, оказались либо отключены, либо принадлежат уже другим абонентам.
Напомним
, 29 мая почти весь город остался без воды из-за порыва магистральной сети КНС. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города еще в течение 2 дней оставалась без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз
. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди
. Подача воды была возобновлена 30 мая. 27 июня на КНС снова произошел порыв
и часть уральцев осталась без воды. Власти города сразу же организовали подвоз воды.
