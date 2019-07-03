Попытка суицида была совершена вечером 2 июля в городе Актау. Примерно в 21:00 стражи порядка Уланбек Кылыш и Куаныш Сансызбай из отряда «Алау-11» во время патрулирования территории услышали женский крик. Прибыв на место, они увидели, что на крыше дома 7Б 11 микрорайона неизвестный молодой человек стоит на краю крыши. Полицейские сразу поняли, что мужчина решил покончить жизнь самоубийством. - Наши сотрудники быстро поднялись наверх, потом его друзья подоспели. Когда он попытался скинуться, сотрудники полиции, рискуя своей жизнью, спасли мужчину, поймав его почти на лету. Он схватился за перила и его успели втащить на этаж. Он активно сопротивлялся и был в состоянии алкогольного опьянения. Его пришлось доставить в управление полиции. По факту составлен протокол части 1 статьи 440 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В полиции отметили, что причиной происшествия стала ссора с девушкой.