После трудовой недели в выходные дни или во время отпуска многим горожанам хочется отдохнуть на природе со своей семьей или в компании друзей: поплавать, позагорать, устроить пикник с шашлыками, в общем, приятно провести время. База отдыха «Saya», расположенная недалеко от города, в живописном природном месте на берегу небольшого озера является отличным местом для такого выездного уикенда. Главное, что бросается в глаза – это голубая прозрачная вода, белый песок и чистота вокруг. О чистоте здесь заботятся тщательно, начиная уборку с 7.00. Для мусора отведены специальные урны, а для курящих – специальное место. Не лишним будет упомянуть, что и от самих посетителей пляжа тоже зависит соблюдение порядка и чистоты, таким образом, создается комфорт как для себя, так и для других. Следует также отметить, что с каждым годом администрация и сотрудники базы отдыха стараются как можно лучше облагородить территорию пляжа и около него, то есть качественно заасфальтирована просторная автопарковка для тех, кто приехал на собственном автотранспорте. Кроме того, отведены бесплатные парковочные места для автомобилей водителей с ограниченными возможностями. Установлены комфортные мужские и женские санузлы, помимо двух кабинок для переодевания установлены еще две деревянные кабинки с водопроводными кранами для мытья ног. В планах руководства и обслуживающего персонала и дальше продолжить работать над улучшением зоны отдыха и комфорта для клиентов.На базе отдыха «Saya» для отдыхающих предусмотрен полный пляжный комплекс услуг: предоставляются в пользование шезлонги и грибки. Соблюдена техника безопасности. Место купания огорожено буйками. Около берега расположена вышка с наблюдательным пунктом береговой охраны, а также дежурят спасатели на лодке. Но, тем не менее, администрация базы отдыха обязательно проводит инструктаж для отдыхающих о соблюдении правил безопасности на пляже, особенно призывает взрослых не оставлять без присмотра своих детей. Помимо прочего здесь имеется все необходимое в случае пожароопасной ситуации или оказания первой медицинской помощи.Большие компании могут занять для отдыха беседки с топчанами в восточном стиле, а также посетители могут арендовать гостевой домик или снять гостиничный номер со всеми удобствами: ванной комнатой, кондиционером, спутниковым телевидением и Wi-Fi. Если остались с ночевкой, наутро вам подадут завтрак на выбор одного из двух блюд с горячими напитками. Стоимость номеров - 15000 тенге в сутки.Если вы приехали со своим провиантом и сами хотите приготовить для себя любимое традиционное блюдо пикника – шашлык или другие блюда, для этого здесь отведена специальная зона. Забыли прихватить дрова? Это не проблема – здесь вы можете купить все необходимое для розжига и приготовления. Для тех, кто приехал без еды, работает прибрежное кафе. По меню отдыхающие могут заказать различные виды шашлыков и другие горячие блюда, а также холодные закуски и разнообразные прохладительные коктейли и напитки. И про малышей здесь не забыли, для них имеется специальное меню, по которому можно заказать их самые любимые блюда: пиццу, наггетсы, блинчики, коктейли, мороженое и многое другое.Купаться и наслаждаться вкусно приготовленной едой на открытом воздухе – не единственное удовольствие, которое вы можете получить во время отдыха. Если вы любители активного спорта, то недалеко от пляжа обустроена волейбольная площадка. Можно также попрыгать на батуте и с него же нырнуть в воду.А в выходные дни здесь самое раздолье. С 15.00 до 20.00 малышей и взрослых здесь готовы развлекать веселые и задорные аниматоры различными конкурсами и играми. И это еще не все! Вы можете получить огромное удовольствие, приняв участие в Team Building - корпоративах, на которых вас ожидает: развлекательная шоу-программа с участием заводного ведущего и выступлениями приглашенных артистов, пенная вечеринка, зажигательная дискотека, а также много конкурсов, шуток и смеха. Особенно это подойдет для проведения корпоративных и послесвадебных молодежных вечеров, а также юбилеев. Кстати, специально для компаний предоставляется скидка от 20 до 30%.Вход на зону отдыха платный, стоимость билета с человека - 500 тенге. Бесплатный вход предоставляется малышам до 5 лет, взрослым и детям с ограниченными возможностями, а также детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей в сопровождении взрослых.

