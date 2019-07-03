Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 23 июня в 10.30 сотрудниками полиции совместно с сотрудниками РГП «Охотзоопром» между зимовками «Мангур» и «Дружба» Агубинского сельского округа Жанибекского района вблизи водоема «Адайбай» обнаружено 4 туши сайги. - По подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое жителей района 28 и 40 лет. С места происшествия изъяты двуствольное охотничье ружьё «ИЖ-54» 12 калибра, 5 патронов и два велосипеда, - пояснили в ведомстве. Между тем, 25 июня примерно в 11.00 сотрудники полиции совместно с инспекторами РГП «Охотзоопром» во время объезда территории в районе зимовки «Астау салған» Күйкенкульского сельского округа Жанибекского района задержан житель района 46 лет, у которого в мотоцикле обнаружено 2 туши и 4 рога сайги, нож, охотничье двуствольное ружьё 12 калибра и 5 патронов. - По данным фактам отделом полиции Жанибекского района проводится досудебные расследования по статье 337 УК РК " Незаконная охота" и статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - дополнили в департаменте полиции ЗКО.