Как сообщили в пресс-службе акима города Атырау, автобусы принадлежат вновь созданному автопарку "Akzhayk Avtopark". - 18 единиц автотранспорта пополнили маршрут №14 и шесть автобусов - маршрут №7. Еще шесть автобусов мы держим в резерве и планируем скоро выпустить их на маршрут №50, - сообщил директор ТОО "Akzhayk Avtopark" Куантай Калман. Те автобусы, которые ранее выполняли рейсы маршрутов №14 и №7, теперь перевозят пассажиров маршрутов №22, №65 и №1. Новые автобусы марки "Анкай" были приобретены компанией ТШО и переданы на баланс СПК "Атырау". - В настоящее время обслуживанием 30 новых единиц автотранспорта занимается ТОО "Akzhayk Avtopark", - пояснили в городском акимате.Фото предоставлено пресс-службой акима города Атырау