« В рамках тура - однодневное посещение Москвы», — говорит представитель туроператора. «В программе посещение могилы Юлии Началовой. Она, конечно, не святая, но народ почему-то верит, что она творит чудеса, и просит у нее помощи», — добавили в турагентстве. Продажа туров уже началась. Фотографии Юлии будут раздавать бесплатно, для тех кто хочет «зарядить» их «как крем или воду».Серьезный интерес к месту захоронения Юлии Началовой произошел после сообщений о том, что крест на ее могиле мироточив. И началась просто истерия какая то: все начали якобы исцеляться от болезней, головных болей и требовать причислить Юлию к лику святых! Приходят заряжать на могилу крем и воду или просто попросить помощи. Продюсер фильма о певице А.Загорский считает это «Мракобесием!» но тур уже приобрел. Поездка назначена на 14 июля и стоит 7600 рублей. «Мне просто интересно, что я увижу» Выезд из Белоруси поздним вечером. Утром будем в Москве, отправляемся в Даниловский монастырь, после чего к захоронению Началовой, а дальше Красная площадь и Третьяковская галерея»