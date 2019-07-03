Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 6 июня в полицию обратился 26-летний предприниматель, который пожаловался, что знакомый вымогает у него крупную сумму денег. – 33-летний мужчина на протяжении длительного времени путем вымогательства получил у него 1,8 млн тенге и сотовый телефон марки «Samsung» стоимостью 200 000 тенге, а в настоящее время вымогает еще пять млн тенге. 20 июня сотрудники полиции с помощью бойцов СОБР департамента полиции Актюбинской области задержали мужчину с поличным при получении муляжа денежных средств в сумме 4 млн тенге от потерпевшего. Проводится досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РК "Вымогательство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что это не единственный случай вымогательства. Как рассказали полицейские, в начале июня в полицию обратился молодой человек с заявлением, о том, что неизвестные люди вымогают у него крупную сумму денег. – 26 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Актюбинской области по проспекту Санкибай батыра при получении муляжа денежных средств на сумму один миллион тенге тенге были задержаны двое жителей Актобе 34 и 39 лет. По данному факту также начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Подозреваемые арестованы и водворены в ИВС, - сообщили полицейские.