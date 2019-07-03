В городских автобусах развесили объявления, в которых просят жителей не производить пополнение счета транспортных карт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала жительница города Асемгуль, с 1 июля в общественном транспорте отказываются принимать оплату картой, ссылаясь на смену оператора услуг. – В понедельник утром кондуктор автобуса №39 отказалась принимать у меня карту. Сказала, что отныне их будет обслуживать другой оператор и, скорее всего, условия тоже будут другими. Мне не совсем понятно, почему это делается. Ведь оплата проезда с помощью транспортных карт очень удобна. Я пополняю счет в начале месяца и могу не возиться с мелочью. Тем более у меня двое детей, и они тоже во время учебы ездят на автобусе. Я не переживаю, что они могут забыть или потерять деньги. Хотелось бы, чтобы эти неполадки устранили поскорее, - рассказала женщина. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск заявили, что такая проблема действительно существует. Однако в скором времени этот вопрос пообещали решить. – Вчера мы провели большое совещание по этому поводу. Проблема возникла из-за того, что перевозчики включили несколько пунктов в договор. Оператор ТОО "КазТрансСервис" не соглашается с этими пунктами. Но в скором времени они придут к компромиссу и вопрос будет решен. Сейчас мы параллельно ведем переговоры с другими операторами из города Алматы и Нур-Султана на случай если они все же не смогут договориться. В любом случае система оплаты проезда транспортными картами будет работать. Горожанам не стоит беспокоиться по поводу тех средств, которые остались на счетах транспортных карт, они никуда не исчезнут, - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев. Напомним, что с 13 августа 2018 года на трех маршрутах - №5, 7 и 39 была внедрена электронная система билетирования. По словам представителя транспортной компании, оплачивая проезд картой, горожане смогут сэкономить время и деньги,  избавить себя от проблем с тяжелой мелочью, а также от отсутствия сдачи во время оплаты крупными купюрами.  