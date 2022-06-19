Иллюстративное фото с сайта qazaquni.kz 18 июня аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов встретился с лучшими выпускниками школ. Отметим, что в этом году школы района окончили 487 выпускников, из них 18 учеников стали обладателями знака отличия «Алтын белгі». Еркебулан Ихсанов поздравил выпускников и пожелал им успехов при поступлении в высшие учебные заведения. Между тем, по информации руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования по ЗКО Гульнары Сарсенгалиевой, в этом году школы заканчивают 5687 выпускников, из которых 4 838 (85,1%) решили сдавать единое национальное тестирование. 316 выпускников в области претендуют на знак отличия «Алтын белгі», ещё 304 на аттестат с отличием. Всего в ЗКО насчитывается 115 тысяч школьников.