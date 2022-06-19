- Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с Днём медицинского работника! Вы беззаветно служите высоким идеалам гуманизма и милосердия. С каждым днём в нашем обществе растёт понимание и признание особой миссии врачей. Все больше талантливой молодёжи связывают свою жизнь с медициной, - говорится в поздравлении.

- Здоровье нации является важнейшим направлением нашей государственной политики, нацеленной на построение Нового Справедливого Казахстана. Выражаю искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд и верность клятве Гиппократа. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, - пожелал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что государство будет и дальше всемерно поддерживать медицинских работников, уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения.День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня в Казахстане, а также в России, Белоруссии и Украине.