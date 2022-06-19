3,4 млрд тенге выделили на строительство и ремонт дорог в Аксае
На эти средства продолжится начатый в прошлом году ремонт дорог в микрорайонах города, а также строительство подъездного пути и внутренних дорог в селе Аралтал.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации акима Аксая Арсена Баяндыкова, на сегодня в городе зарегистрировано свыше 20 тысяч транспортных средств.
- Протяжённость асфальтированных дорог – более 120 километров, тогда как отношение длины дорог с твёрдым покрытием к площади, пригодной для застройки территории в городе, согласно утвержденному Генеральному плану должно составлять порядка 270 километров. В результате высокого уровня автомобилизации и нехватки дорожно-транспортной инфраструктуры, в пиковый период формируется существенная нагрузка на улично-дорожную сеть, что приводит к снижению средней скорости транспортного потока до 10 км/ч, - рассказал Арсен Баяндыков во время брифинга в РСК.
По его словам, в 2020-2021 годы в Аксае провели работы по строительству и ремонту дорог 48 улиц, четырёх микрорайонов общей протяженностью 57,5 километров.
- Это 14 улиц в южной части города (Шанхай), Буденный, Электростанционная, Батыс, Жайлау, Мостовая, Чингирлау, Степной переулок, Зерде, Аль-Фараби, часть улицы М. Ауэзова, улицы Ихсанова, улицы мкр.Строительная-4, 17 улиц села Кызылтал. На общую сумму 5,7 млрд тенге, - отметил аким Аксая. В этом году продолжится ремонт дорог по улице Енбекши 4 микрорайона, а также строительство дорог улиц в микрорайонах Строительная 1 и 3, начнётся строительство подъездной и внутренних дорог села Аралтал, микрорайоны 7, 9, 11, 12, 13, ремонт дорог улиц Жастар, Жанаталап, оставшихся частей улиц Бурлинская, Жибек жолы. Всего на реализацию проектов выделено 3,4 млрд тенге.
Рассказал аким и о строительстве жилья в городе. Так, жилищный фонд Аксая составляет 1 042,8 тысяч квадратных метров. В 2014-2021 годы введены в эксплуатацию 690 квартир и 100 домов усадебного типа.
- В районе Аралтал предоставлены земельные участки 1 100 заявителям на строительство ИЖС, также идёт строительство на подведение инженерно-коммуникационных сетей на ПДП «Жилой массив-2» на 1186 земельных участков. В 2021 году рамках программы «Нұрлы жер» в 10 микрорайоне завершено строительство двух 9-этажных 126-квартирных жилых домов, в которых очередники получили ключи от новых квартир, - добавил Арсен Баяндыков.
В настоящее время в Аксае ведется строительство трёх девятиэтажных домов.
Анна СУВОРОВА
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!