- Протяжённость асфальтированных дорог – более 120 километров, тогда как отношение длины дорог с твёрдым покрытием к площади, пригодной для застройки территории в городе, согласно утвержденному Генеральному плану должно составлять порядка 270 километров. В результате высокого уровня автомобилизации и нехватки дорожно-транспортной инфраструктуры, в пиковый период формируется существенная нагрузка на улично-дорожную сеть, что приводит к снижению средней скорости транспортного потока до 10 км/ч, - рассказал Арсен Баяндыков во время брифинга в РСК.

- Это 14 улиц в южной части города (Шанхай), Буденный, Электростанционная, Батыс, Жайлау, Мостовая, Чингирлау, Степной переулок, Зерде, Аль-Фараби, часть улицы М. Ауэзова, улицы Ихсанова, улицы мкр.Строительная-4, 17 улиц села Кызылтал. На общую сумму 5,7 млрд тенге, - отметил аким Аксая. В этом году продолжится ремонт дорог по улице Енбекши 4 микрорайона, а также строительство дорог улиц в микрорайонах Строительная 1 и 3, начнётся строительство подъездной и внутренних дорог села Аралтал, микрорайоны 7, 9, 11, 12, 13, ремонт дорог улиц Жастар, Жанаталап, оставшихся частей улиц Бурлинская, Жибек жолы. Всего на реализацию проектов выделено 3,4 млрд тенге.

- В районе Аралтал предоставлены земельные участки 1 100 заявителям на строительство ИЖС, также идёт строительство на подведение инженерно-коммуникационных сетей на ПДП «Жилой массив-2» на 1186 земельных участков. В 2021 году рамках программы «Нұрлы жер» в 10 микрорайоне завершено строительство двух 9-этажных 126-квартирных жилых домов, в которых очередники получили ключи от новых квартир, - добавил Арсен Баяндыков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акима Аксая Арсена Баяндыкова, на сегодня в городе зарегистрировано свыше 20 тысяч транспортных средств.По его словам, в 2020-2021 годы в Аксае провели работы по строительству и ремонту дорог 48 улиц, четырёх микрорайонов общей протяженностью 57,5 километров.Рассказал аким и о строительстве жилья в городе. Так, жилищный фонд Аксая составляет 1 042,8 тысяч квадратных метров. В 2014-2021 годы введены в эксплуатацию 690 квартир и 100 домов усадебного типа.В настоящее время в Аксае ведется строительство трёх девятиэтажных домов.