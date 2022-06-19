Почему отдых за рубежом выгоднее, чем в Казахстане, объяснила турагент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Эксперт туристического агентства GID Travel Людмила Ким рассказала, что популярными направлениями среди казахстанцев по-прежнему остаются Турция
, Египет
и ОАЭ. В этом году открываются туры в Европу.
- Сейчас есть рейс до Милана и появились комботуры Италия + Швейцария. В этом году также открыли Грецию, недавно полетел первый рейс. Многие делают запросы на новые направления, но цена достаточно высокая. Для поездки в Италию, например, нужна шенгенская виза и это некоторых пугает, - отмечает Людмила.
Казахстанцы говорят, что всё кругом подорожало, включая отдых. Однако, по словам турагента, это не совсем так. Проживание в Турции действительно немного выросло в цене, но перелёт стоит так же. Дороже стал и отдых в ОАЭ - во время ЭКСПО страна подняла цены. Отдых в Египте же всё также доступен - ни отели, ни перевозчики цены не меняли.
- Всё ещё зависит от сезона. Надо понимать, что лето - это сезон каникул и отпусков, и отдых будет дороже, чем, например, в сентябре. Дороже будет и в октябре, и в новогодние праздники. Сентябрь отличное время - погода ещё хорошая, бархатный сезон, а цены уже дешевле. Но так как начинается учебный год, многие поехать не могут. Но у кого маленькие детки или кто без детей, советуют выбрать отдых в сентябре, - рекомендует Людмила.
Из направлений подешевле есть Грузия, Азербайджан и Армения. Но найти «замену Турции» можно только в грузинском Батуми. Азербайджан и Армения подходит для любителей активного отдыха. При чём купить билеты и оформить отели там казахстанцы могут сами, без помощи турагентов.
Также Людмила рассказала о заблуждении многих туристов.
- Турция сейчас дороже Египта, но многие предпочитают ездить в Турцию, так как им кажется, что в Египте очень жарко. Это абсолютно не так. Температура будет немного выше, чем в Турции, но в Египте сухой климат и он переносится намного легче. Это же касается и ОАЭ. Жарко также, как в Египте, но там высокая влажность и сложно переносится, - объяснила эксперт.
Что касается другого распространённого заявления - в Казахстане отдыхать дороже, чем за рубежом, тут Людмила полностью согласна. Если убрать перелёт, то гостиничный сервис на родине намного дороже, чем на иностранных курортах. При этом сервис оставляет желать лучшего.
- Речь идёт обо всём: обстановка внутри номеров, что есть на территории отеля - бассейны, аниматоры, питание, всё включено. Я отдыхала на Алаколе и Балхаше, это совсем несопоставимо. Даже если берёшь трёхразовое питание, детская порция у нас в два раза меньше. Однако если с вами мальчик, он не наедается, родители начинают делится своей едой и в итоге взрослые не насыщаются. Это ненормально. На Балхаше нет вообще никакого сервиса. Там нет сети, питание надо заказывать заранее. Лучше переплатить за билеты, но взять туры всё включено, где питание неограниченно и где будет сервис для детей, - считает Людмила.
К слову, сейчас, пока сезон ещё не достиг пика, казахстанец может отдать за недельный отдых в пятизвёздочном отеле в Турции в среднем 300-350 тысяч тенге. Можно и дешевле, но только сервис будет хуже. В любом случае с отдыхом стоит поторопится, если ваш кошелёк не безграничен, или же подождать снижения цен осенью.
