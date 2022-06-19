Ранее ведомство помогло вернуть деньги за накидки, купленные в двух других компаниях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцы требуют вернуть деньги за купленные массажные накидки по 700 тысяч тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова обратилась к уральцам, купившим в августе 2021 года накидки у ТОО AiSap за 720 600 тенге и 834 400 тенге.
- Условия для произведения возврата: товар и подарки не должны быть в применении, должны быть в наличии договор купли- продажи товара, квитанция к приходному кассовому ордеру (либо документ о переводе денежных средств). Если товар приобретен путём оформления займа, то необходимо предоставить в департамент также договор банковского займа с графиком погашения., - предупредила Киматова.
Напомним, уральцам уже вернули деньги за массажные накидки, приобретённые у ТОО Akdeer. В мае ведомство искало тех, кто приобрел их у ТОО VIP Events.