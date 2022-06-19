Трагедия произошла 18 июня в микрорайоне Жулдыз, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким города обещал нам зеленый бульвар на этом месте - уральцы о строительстве многоэтажки В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что при рытье котлована возле дома произошёл прорыв водопровода.
- Погибли двое мужчин 1989 и 1999 годов рождения, которые оказались под грунтом. Ведётся расследование, - информировали в полиции.
Иная информация не подлежит разглашению. Днём ранее в Атырауской области загорелся дом из-за удара молнии.