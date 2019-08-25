С 1 июня по сегодняшний день трудовой отряд «Жасыл ел» организовал более 25 экологических акций, вывезли 180 кубометров мусора, полили и привели в порядок более девяти тысяч деревьев. За июнь-июль этого года более двух тысяч бойцов очистили территорию города и районов области в 1467 гектаров. Кроме этого, уже ближайшей осенью молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» планируют широкомасштабную работу по озеленению нефтяной столицы. — «Жасылелевцы» работают с 1 июня по 31 октября. На данное время молодые люди заняты в благоустройстве населенных пунктов, уходу за зелеными насаждениями, в строительстве. Всего насчитывается 2 200 бойцов, 199 из которых начнут работать в осенний период. Ребята займутся посадкой саженцев деревьев, — сказал руководитель трудового отряда «Жасыл ел» Абылай Курметулы.