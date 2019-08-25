Как сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области, важным событием станет торжественное открытие 29 августа в 20.30 после масштабной реконструкции площади имени Исатая-Махамбета, на которой пройдёт концерт с участием коллективов академического оркестра им.Д.Нурпеисовой, областной филармонии им.Н. Жантурина и ДК им. Курмангазы. 29 августа в 16. 00 в Областном академическом драматическом театре имени Махамбета Утемисова состоится праздничный концерт «Конституция - Еліміздің тірегі», главной приглашенной гостьей которого станет казахстанская эстрадная и оперная певица, заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова. Организатором мероприятия выступил областной центр народного творчества города Атырау. На следующий день, 30 августа, в 19.00 в Ретро парке состоится праздничный концерт «Тәуелсіздік тірегі - Ата Заңым» Ранее пройдут мероприятия в сельских округах и библиотеках города. 26 августа в 10.00 – в с/о Жанаталап состоится выставка–панорама «Конституция - ол біздің бугініміз бен ертеңіміз». 27 августа в 11.00 – в с/о Геолог организуют круглый стол «Ардың шыңы – Ата Заң». 27 августа в 15.00 – в с/о Бесикти пройдет поэтический вечер «Ата Заң - Алаш мұрасы». 28 августа в 11.00 – в городской центральной библиотеке № 1 урок правовой грамотности «Конституция - заңдылықтың кепілі». 28 августа в 11.00 – в городской центральной библиотеке №2 состоится книжная выставка «Ата Заңым - ардақтым» и сказочное представление «Айбарым, асқар елді асқақтатар Ата Заң». 29 августа в 11.00 – в с/о Еркинкала тематический вечер «Конституция - азаттықтың айшықты айнасы». 30 августа в 11.00 – в с/о Бирлик проведут заседание круглого стола «Конституция - азаттықтың айшықты айнасы». 1 сентября в 18.00 всех жителей и гостей города на площади имени Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова будут ждать звезды казахстанской эстрады, которые выступят на фестивале современной музыки «Open air- 2019» по случаю 120 -летия казахстанской нефти.