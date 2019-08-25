Пожар произошел 24 августа в 3.10 на территории крестьянского хозяйства в Жангалинском районе. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в результате пожара погибло 100 голов МРС и восемь голов КРС. – Кроме этого, сгорело 162 тонны сена. Общая площадь пожара составила 2450 квадратных метров. Точные цифры уточняются. Предполагаемая причина - поджог. Материальный ущерб и виновные лица устанавливаются. На месте работали 4 пожарных и одна единица техники. Полностью ликвидировать пожар удалось в 9.00, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Еще один пожар произошел в сельском округе Достык района Байтерек. На территории ТОО сгорело 200 тонн сена. – Пожар произошел 25 августа около 23.00. На территории ТОО "При Чагане" и ТОО "Барс и К" произошло возгорание, в результате чего сгорело 800 рулонов сена. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 8.51. Берегите себя и своих близких, - сообщил Ерлан Турегелдиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.