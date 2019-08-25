Фото из архива "МГ" В области функционируют 36 колледжей профессионально-технического образования, 26 из которых являются государственными, 10 - частные. В них обучаются более 18 тысяч учащихся. Подготовка кадров ведется по 138 специальностям. По словам акима ЗКО Гали Искалиева, профессионально-техническое образование, в первую очередь, должно ориентироваться на потребность в кадрах региона и решать вопрос занятости населения. Эффективным методом решения этой проблемы глава региона назвал дуальное обучение, когда теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. – Дуальное обучение применяется в 26 колледжах области, однако мы не видим ожидаемого результата. Это связано с тем, что экономика, социальное проекты, техника стремительно развиваются и требуют готовых специалистов, которые с первых же дней работы на производстве будут иметь четкое представление о задачах. К сожалению, учебные заведения региона больше времени уделяют теоретической подготовке. В результате, выпускники колледжей, попав на производство, чувствуют себя не готовыми к работе. Имеет место текучести кадров – нет координации между государственными органами, - отметил Гали Искалиев. В качестве примера аким ЗКО привел колледж в Бурлинском районе, в котором дети учатся на автомехаников. – В колледже для практики используют автомобиль марки "Жигули" первой модели, которая была выпущена 50 лет назад. Говорить о том, что после окончания учебного заведения эти ребята смогут заниматься обслуживанием современных автомобилей, нельзя. Нам нужно обновлять техническую базу профтехколледжей, и делать это можно за счет частных инвесторов. Так, управление образования и управление предпринимательства договорились о том, что в Аксае будут строить большой автосервис. Инвесторы уже найдены, они будут ставить туда свою технику. Инвестор согласился взять на дуальное обучение учащихся колледжа с последующим трудоустройством. Поэтому если мы не можем улучшить материально-техническую базу того или иного колледжа, значит, мы должны привлекать к этой работе частных предпринимателей. Не надо держать детей в стенах колледжа, - заявил глава региона.