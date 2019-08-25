Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел в обувном бутике торгово-развлекательного центра города. Как информирует пресс-служба облсуда, горожанин пришел сдать недавно приобретённые туфли. Однако произошла перепалка, так как покупатель сначала выразился нецензурной бранью в адрес продавца, а затем и вовсе кинул коробку из-под обуви ей в лицо. Терпеть такого продавец не стала и подала в суд. - Постановлением специализированного административного суда города Атырау покупатель признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» и должен заплатить административный штраф в размере 12 625 тенге, - сообщили в облсуде.