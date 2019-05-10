Торжественное вручение ключей от квартир прошло 9 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 9 мая аким Уральска Мурат Мукаев вручил ключи от 20 квартир в доме по ул. Ихсанова, 44Б 20 многодетнвм семьям. По словам градоначальника, вручение жилья многодетным семьям - поручение Елбасы. - В этот великий праздник - День Победы мы вручили ключи 20 семьям, стоящим в очереди на жилье. Это прямое поручение нашего Елбасы. В нашем городе в этом году одновременно строится две тысячи квартир. Из них тысяча квартир предназначена для людей, стоящих в очередях. Это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. В ближайшее время еще 50 очередников получат свое жилье, - сообщил Мурат Мукаев. По словам многодетной мамы Менслу Нуркеновой, она стояла в очереди на жилье 32 года. - Сегодня в День Победы мы получили 2-комнатную квартиру.Квартира очень просторная. Спасибо большое нашему правительству за эту возможность, - говорит Менслу. Напомним, 1 мая новоселами стали 10 многодетных семей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  