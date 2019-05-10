1,5 кг свиной шеи 2 ст. сильногазированной минералки 0,5 кг лука 2 ст.л. приправы по вкусу Соль Лук очистить, половину порезать тонко, половину толстыми кольцами. Тонкие кольца смешайте с приправой и солью и помните, чтобы выделился сок. Если минералка соленая, количество соли уменьшите.Свинину, порезанную на порционные кусочки, смешайте с луковой смесью. Равномерно распределите толстые кольца и залейте минералкой. Накройте пленкой и оставьте на пару часов при комнатной температуре. Можно замариновать на ночь, но оставить в холодильнике. На шампуры нанизать чередуя с толстым луком. Приятного аппетита!1 крупная скумбрия 2 средние луковицы 10 шампиньонов 1 ст.л. раст.масла 1 ст.л. соевого соуса 1 ст.л. меда Черный перец Скумбрию разделать, промыть и порезать на кусочки. Очищенный лук порезать кольцами. У шампиньонов отрезать ножки. Нанижите рыбу, лук и грибы на шампуры. Для маринада смешайте масло, мед, соус и перец. Смажьте шашлычки и готовьте на углях, переворачивая. Около 10 минут.