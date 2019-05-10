Иллюстративное фото из архива "МГ" - 11 мая в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, также ожидается гроза, - говорится в рассылке службы спасения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.