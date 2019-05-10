Фото Tengrinews.kz - По моему поручению 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции "Жусан", которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь, - говорится в заявлении Президента. Токаев подчеркнул, что вернувшиеся в январе этого года женщины отказались от радикального прошлого, устроились на работу, восстановили связи с родственниками. - Дети пошли в школы и детские сады. Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, по сути, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей. Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы. Выражаю благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и других государственных органов, а также зарубежным партнерам, принявшим участие в указанной гуманитарной операции, - добавил глава государства. В начале 2019 года сообщалось, что казахстанские спецслужбы сумели вернуть 47 граждан страны на родину из зоны боевых действий в Сирии. Мужчины, женщины и дети, ставшие заложниками террористов, через родных просили о помощи. В 2012-2015 годы завербованные казахстанцы чаще всего уезжали в Афганистан, Ирак и Сирию. Подсчитать точное количество уехавших невозможно: люди, зачастую не имея документов, покидали страну и через три-четыре границы попадали к экстремистам. Беспрецедентная спецоперация по их спасению получила название "Жусан", что в переводе с казахского означает "горькая полынь" (полынь - символ тоски по родине). В конце января 2019 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что всего в Сирию уехали несколько сотен казахстанцев, многих из них убили. 4V49Ps4cmHc Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.