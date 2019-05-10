Иллюстративное фото из архива "МГ" Связывают специалисты это с повышением стоимости муки - в Атырау на этот продукт цены выросли без малого на 4 процента. Из продовольственных товаров в апреле было отмечено повышение стоимости овощей и фруктов на 2,4%, сахара - на 0,7%. Из непродовольственных товаров повысились цены на лекарства - на 3,2%, а также на канцелярские товары - 2,5% и одежду - на 1,1%. Что касается услуг, в Атырау в апреле услуги здравоохранения выросли на 2,1%. Зато, как уверяют специалисты облстата,"подешевел проезд железнодорожным пассажирским транспортом на 2,4 процента". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.