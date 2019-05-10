Он не только от простуды!
Аспирин — лекарственное средство, которое есть в каждой аптечке. Многим помогает при температуре или головной боли. И правильно, ведь это эффективно действующее обезболивающее средство, и стоит копейки.
Врачи сами принимают аспирин, если проблемы с сердцем. И прописывают для профилактики образования тромбов в сосудах.
Основной ингредиент этого лекарства — ацетилсалициловая кислота. Именно она делает аспирин полезным и эффективным.
Наверняка вы знаете не все полезные ее свойства:
- Чистая кожа.
Уменьшает отеки, убирает покраснение и избавляет от прыщей. Растолките 5 таблеток аспирина, размешайте в 1/4 стакана воды и добавьте 1 ч. л.меда. Дайте массе настояться 5-7минут. Умойтесь теплой водой и нанесите массу на проблемные участки кожи. Маску можно применять ежедневно.
- Чистые волосы.
Аспирин помогает бороться с перхотью. Порошок из 2-3 таблеток смешайте со своим средством для мытья головы. Нанести на голову и подержать немного. Потом смыть.
- Свежие цветы.
Все знают, как быстро вянут свежие цветы. Потому, добавьте измельченную таблетку в вазу и они простоят дольше.
- Одежда без желтых пятен.
Всем знакомы, желтые круги подмышками на одежде, которые невозможно ничем отстирать. И с любимой вещью приходится расставаться!
Но мало кто знает- аспирин может помочь. Возьмите 5 таблеток, измельчите и добавьте в 1/4 ст. воды. Нанесите массу на пятно и оставьте на некоторое время — потом сполосните одежду, и постирайте, как обычно в стиральной машине. Обычно помогает!
- Оживит умирающий мотор.
Этот трюк можно сделать в самом крайнем случае!
Бросьте в аккумулятор пару таблеток аспирина. Пойдет химическая реакция с кислотой в аккумуляторе, которая поможет завести мотор. Мы сможете добраться до ближайшей мастерской. Не забывайте про осторожность! В процессе реакции выделяется токсичное вещество.
