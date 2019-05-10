Теперь Шолпан Кадырова будет занимать должность директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким области Алтай Кульгинов поблагодарил бывшего руководителя управления образования Шолпан Кадырову за совместную работу и пожелал ей дальнейших успехов на новой должности. - Под руководством Шолпан Маратовны в сфере образования нашего региона имеется положительная динамика. Благодаря внедрению проектов цифровизации добились повышения качества образования. Проведение таких мероприятий, как образовательные лектории «Батыс білім TALKS» способствовали профессиональному развитию педагогов и повышению престижа профессии, - отметил аким области. Напомним, руководителем управления образования ЗКО Шолпан Кадырова была назначена в ноябре 2017 года. Ранее она 6 лет занимала должность директора «Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления» города Уральска.  