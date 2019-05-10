Покупка и правда вам обойдется 1 евро. Но еще нужен депозит 7000 евро. Он возвращается, если вы сделаете ремонт жилплощади в течение первого года. Как сообщает издание The Sun, ремонтные работы будут стоить от 100 долларов США за 1000 кв.см. Есть еще административные сборы от 4000 до 6450 долларов США.В городе есть мастера и архитекторы, но вы можете и свою команду пригласить.Городские власти планирует в ближайшем будущем выставить еще 400 домов на этих условиях. Так они подпитывают интерес к своему небольшому городу. Чтобы жители не стремились уезжать в крупные города. Здесь проживают всего 11000 человек. Место известно средневековыми постройками, древними церквями и кулинарией.Такой опыт продаж есть во многих маленьких городах Италии. Уникальная инициатива, которая обеспечивает приток населения и реконструкцию ветхого жилья.