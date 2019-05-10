Рабочий объезд начался с посещения Дворца единоборств «Жекпе-жек». Здесь базируется школа высшего спортивного мастерства, в которой сегодня тренируются 800 спортсменов. Кроме того, во Дворце функционирует 15 спортивных секций по борьбе, боксу, таэквандо, настольному теннису и др. После Ондасын Уразалин побывал в Актюбинском медицинском центре, объединяющем с 2017 года областную клиническую больницу, областную детскую клиническую больницу и клинико-диагностический центр. В смену здесь принимают до 500 пациентов. Осмотрев медицинское учреждение, аким области сделал ряд замечаний касательно чистоты, благоустройства и озеленения прилегающей территории. Кроме того, в ходе рабочего объезда глава региона оценил работы по санитарной очистке улиц областного центра. Ондасын Уразалин, пройдясь по проспекту Абая, поручил городским властям усилить работу по озеленению и благоустройству во всем городе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.