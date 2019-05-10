Евгений увлекся программированием с детства. «В 9 лет у меня появился компьютер, я увидел там маленькую вселенную, просиживал за ним часами. Родители всегда говорили надо учиться и развивать себя в разных направлениях. Мама привила мне любовь к языкам - знаю 3: казахский, английский, русский, хочу изучать китайский и японский. Дисциплину воспитал спорт – легкая атлетика, не раз побеждал в области и по республике.» Последние 2года проектирует 4D мультфильмы, рассказывающие историю, обычаи и традиции, культуры казахского народа. Работал над 4D-проектированием с нефтяной компанией Кызылординской области. Получил серебро на международной олимпиаде Mercedes-Benz 2050 и в соревновании Google Science Fair. Евгений создатель прототипа самолета будущего и победитель международной олимпиаде по авиастроению.«После презентовал свой проект в Англии и через пару месяцев со мной связались представители Boeing, предложили сумму за патент. Я продал при условии, что буду указан как создатель и автор», - рассказал школьник. Евгений не планирует уезжать из Казахстана. "После школы буду поступать в Университет Назарбаева на "программирование". Сегодня Евгений занимается разработкой видеоплатформы. «Это своего рода видеохостинг нового поколения. Аналог YouTube, только намного лучше.» - заявил он на встрече Елбасы Нурсултану Назарбаеву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву