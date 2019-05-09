Семь иномарок были обклеены портретами Героев Советского Союза, что придавало торжественности. - Автомотопробег ко Дню Победы в Атырау устраивается уже давно. Каждый год мы стараемся внести что-то новое, интересное. Ездить по городу с наклейками-портретами героев - это очень круто, но и очень ответственно, - сказали организаторы - сообщество людей и машин "DriveAtyrau" и байкеры из байк клуба "Wheels brothers". Колонны мотоциклов и машин сопровождали сотрудники ДПС. Проехав по центральным улицам, участники праздничного автомотопробега завершили его в парке Победы. Всего в автопробеге приняло участие 50 автомобилей. JAz37mqSbq4Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.