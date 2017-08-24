Иллюстративное фото с сайта www.vzsar.ru Такие неутешительные данные приводит городской отдел образования. За первое полугодие текущего года 4 школьника были взяты на учет в наркологический диспансер. Если говорить о несчастных случаях с учениками школ - в Атырау был зарегистрирован один факт суицида, в с. Бесикти одна школьница стала жертвой умышленного преступления. Для профилактики правонарушений среди школьников атырауских школ в прошлом году в 53 школах и 37 детских садах были установлены камеры видеонаблюдения. Эта работа продолжится и в нынешнем году - системами видеонаблюдения будут оборудованы 6 школ и 15 детских садов. По словам специалистов горОО, количество видеокамер в учреждениях образования будет постоянно увеличиваться, все это, несомненно, повлияет на профилактику правонарушений среди школьников.