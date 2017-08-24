В области объявлено штормовое предупреждение на 25 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Днем 25 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра с переходом на западный со скоростью 15-20 м/с, возможен град, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".