Об этом заявил аким Уральска Мурат МУКАЕВ на внеочередной сессии городского маслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Реконструкция сквера имени Пушкина в районе Областной больницы началась 8 июня 2017 года. На его ремонт было выделено 53 млн тенге. Подрядчиком выступает компания ТОО "Рембытстрой". По словам акима Уральска, сквер Пушкина будет открыт ко Дню города. - Все ремонтные работы почти закончены. Подрядчик сдаст объект по плану в сентябре. Что касается сквера между 4 и 6 микрорайонами, то там работа немного затягивается. Это связано с тем, что подрядчик менял инженерные сети. Однако строительство будет закончено в этом году, - заявил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что в обоих скверах будут установлены лавочки, освещение и ограждения.