По сообщению директора РГП «Казводхоз», сметная стоимость второго этапа реконструкции Кирово-Чижинского канала составила 854 миллиона тенге, в том числе строительно-монтажные работы - 831 миллион тенге. В 2016 году из республиканского бюджета на строительно-монтажные работы выделен 771 миллион тенге, а на 2017 год – 61 миллион тенге. Работы по договору между комитетом водных ресурсов МСХ РК и РГП «Казводхоз» были выполнены: ЗКФ РГП «Казводхоз» и субподрядчиками ТОО СК «АзияТехСтрой» и АО «Уральскводстрой». - По результатам проведенного второго этапа была проведена механическая очистка с расширением участка в 74,94 километра. Сделано четыре автосброса, построено одно новое перегораживающее сооружение, реконструиовано четыре перегораживающих сооружения, демонтирован мост, сделано два дюкера. Построено 11 новых водовыпусков в прудокопани и еще пять реконструировано. Возведены три жилых дома, три гидрометрических поста и два пешеходных моста, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ. По словам заместителя директора Западно-Казахстанский филиала РГП «Казводхоз», по третьему этапу предусмотрено 47,9 километра, из них на участке в 30,8 километра проведут механическую очистку и построят новый канал протяженностью в 17,1 километра. Таким образом, общая стоимость проекта составила 2,2 миллиарда тенге, с понижающим коэффициентом 1,6 миллиарда тенге, в том числе на 2017 год 1,4 миллиарда тенге, с понижающим коэффициентом 1,1 миллиарда тенге, на 2018 год 812 миллионов тенге, с понижающим коэффициентом 584 миллиона тенге. Строительно-монтажные работы по объекту снова выполняет Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» с привлечением субподрядчика ТОО СК «АзияТехСтрой».