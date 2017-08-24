В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что 6 из них были госпитализированы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". autobus (6) Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, на данный момент количество пострадавших увеличилось до 58 человек. На обследование в Областную клиническую больницу поступило 17 пострадавших, один пациент был госпитализирован. В городскую многопрофильную больницу был отправлен 41 пострадавший, из-них 5 госпитализированы, - сообщила  Гульнара АБДРАХМАНОВА. Кроме того, беременная женщина и четверо детей прошли полное обследование и отпущены домой под наблюдение участкового врача. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. Чуть позже в управлении здравоохранения сообщили, что количество пострадавших достигло 45 человек.