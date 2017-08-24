На сегодняшний день горожане должны за услуги АО "Жайыктеплоэнерго" более 500 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 24 августа, состоялась внеочередная сессия городского маслихата. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, долг "Жайыктеплоэнерго" за газ составляет 140 млн тенге. - Месяц заканчивается, и долг за газ вновь вырастет. Поэтому прошу вас, депутатов, вести переговоры с вашими избирателями о том, что необходимо погасить долги за услуги "ЖТЭ". Этим летом город дважды оставался без горячей воды из-за отключения газа, скоро зима и надеемся, что такого не повторится, - пояснил градоначальник. Стоит отметить, что тепловики настроены решительно в отношении злостных неплательщиков и намерены выставить на торги их имущество.  