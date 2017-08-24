Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 24 августа, состоялась внеочередная сессия городского маслихата. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, долг "Жайыктеплоэнерго" за газ составляет 140 млн тенге. - Месяц заканчивается, и долг за газ вновь вырастет. Поэтому прошу вас, депутатов, вести переговоры с вашими избирателями о том, что необходимо погасить долги за услуги "ЖТЭ". Этим летом город дважды оставался без горячей воды из-за отключения газа, скоро зима и надеемся, что такого не повторится, - пояснил градоначальник. Стоит отметить, что тепловики настроены решительно в отношении злостных неплательщиков и намерены выставить на торги их имущество.