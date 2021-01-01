Ключи новоселам выдали 30 декабря. Аким ЗКО Гали Искалиев поздравил всех с Новым годом, пожелал, чтобы домах уральцев всегда было тепло, светло и много радости. - Этот год был трудный и несмотря на это, также было много хороших и радостных событий, одно из них мы отмечаем сегодня. В преддверии праздника мы сдаем в эксплуатацию дом на 216 квартир. Он построен для очередников, 72 квартиры достались многодетным семьям, остальные квартиры тем, где есть дети инвалиды, сироты, всем кому нужна поддержка. Это арендное жилье и за двухкомнатную квартиру будет плата примерно 8 тысяч тенге в месяц. Я думаю, это очень доступно. Хочу поблагодарить строителей, они действительно старались, чтобы вы успели встретить новый год в своих домах, - сказал аким ЗКО. После чего, глава области попросил новоселов содержать дом в порядке с первого дня заселения и вручил торжественно ключи. Собравшиеся пришли на праздник с детьми, которые играли возле сцены, а родители с нетерпением ждали момента, увидеть свое новое жилье. Также новоселы благодарили правительство за оказанную помощь. - Несмотря на то, что мы ждали квартиру более 10 лет, мы счастливы. Новый год праздник чудес и вот в нашей семье чудо случилось, у нас есть свой дом, - отметили новоселы.